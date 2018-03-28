Суд арестовал техдиректора компании-собственника сгоревшего в Кемерово ТЦ

Заводский районный суд Кемерово арестовал до 25 мая технического директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева, передает РИА «Новости».

Комбинату принадлежит сгоревший торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня».

Соболеву предъявлено обвинение по статьям 109, 219 и 238 УК («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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«Суд постановил: избрать в отношении Соболева Георгия Викторовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года», — сказал судья.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что экспертизы по делу о пожаре в Кемерово займут 5 месяцев.