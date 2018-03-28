Технический директор рассказал о «запущенном состоянии» ТЦ «Зимняя вишня»
Ответственный за противопожарную безопасность кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев рассказал, что торговый центр в последнее время находился в «достаточно запущенном состоянии», сообщает РИА «Новости».
По его словам, он не был в курсе поломки противопожарной сигнализации.
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«ТЦ в последнее время был в достаточно запущенном состоянии… Для установки пожарной сигнализации была нанята подрядная организация… Я об этой неполадке (с сигнализацией) не знал. Информацию о неисправностях мне никто не доложил», — заявил Соболев на суде.
Ранее суд арестовал управляющую ТЦ «Зимняя вишня».