Знакомый Скрипаля объяснил его отравление связью с преступной группой

Российский бизнесмен Валерий Морозов, который лично знал экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, рассказал, что бывший шпион был связан с международной преступной группой, что и могло стать причиной его отравления. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Скрипаль мог быть замешан в международной группировке, связанной с криминалом. Экс-полковник якобы говорил о том, что занимается информационной безопасностью.

Реклама

«Это, скорее всего, связано с политическим шпионажем. Возможно, там внутри начались какие-то разборки», — заявил Морозов.

Он добавил, что «все превратилось в международный преступный хаб, все связано с политикой».

Ранее сообщалось, что мать Скрипаля не знает об отравлении сына.