В МЧС заявили об опознании тел 27 погибших в Кемерово

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Начальник главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов заявил об опознании 27 тел погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день опознано 27 тел погибших. На сегодня захоронение спланировано 14 человек», — сказал Мамонтов.

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Также он отметил, что Следственный комитет России отправил тела четырех опознанных на дополнительные исследования.

«Дальнейшая процедура опознания будет проводиться по собранным генетическим материалам», — подчеркнул Морозов.

Ранее сообщалось, что в Кемерово начались акции памяти после сильного пожара в ТЦ.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. 28 марта проходит всероссийский траур по жертвам пожара.