На Алтае затопило более 1200 частных домов

В Алтайском крае подтоплено 3554 приусадебных участка и 1224 жилых дома из-за начала сезона талых вод. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, в ликвидации последствий потопа участвуют 1475 человек и 440 единиц техники, из них от МЧС 750 человек и 149 единиц техники. Уточняется, что подтопление произошло в 69 населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского, Зонального, Курьинского, Быстроистокского, Алтайского, Солонешенского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского районов.

Реклама

Также в ведомстве предупредили, что гидрологическая обстановка стабилизируется не раньше начала апреля.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за подтопления жилых домов эвакуировали более 450 человек.