Тысячи человек остались без света в Амурской области

Почти 35 тыс. человек остались без электроснабжения в Амурской области из-за снегопада и сильного ветра с порывами до 20 м/c, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство энергетики России.

«Двадцать седьмого марта с 21.00 (15.00 по московскому времени) по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, ветер с порывами до 20 м/c) происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ… Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 19 населенных пунктах (около 33,8 тыс. человек),» — говорится в сообщении ведомства.

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В Минэнерго отметили, что в аварийно-спасательных работах принимают участие 23 бригады из 78 человек и 23 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Приамурье проводится доследственная проверка по факту схода вагонов с углем.