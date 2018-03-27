Управляющая ТЦ в Кемерово не признала вину

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Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок не признала вину в протоколе допроса суда, передает VSE42.Ru.

Она попросила, чтобы «СК разобрался и были обвинены люди, которые виноваты».

По словам Судденок, двери в кинотеатры никогда не закрывались.

Ранее Судденок в суде заявила, что пожар мог начаться в результате поджога и что к пожару могут быть причастны молодые люди, которые могли совершить это в отместку за то, что их выгоняли из здания.

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В Кемерово суд отложил вопрос об аресте фигурантов дела о пожаре.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.