Управляющая ТЦ в Кемерово заявила в суде о поджоге

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Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок в суде заявила, что пожар мог начаться в результате поджога, сообщает «360».

«Инструктор детского городка мне лично говорила, что услышала хлопок и увидела столб огня из параллоновой кучи. Я считаю, что это был поджог», — заявила Судденок.

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Она также заявила, что к пожару могут быть причастны молодые люди, которые могли совершить это в отместку за то, что их выгоняли из здания.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.