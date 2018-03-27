В Кемерово чиновник обвинил потерявшего семью при пожаре в «пиаре на горе»

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Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил мужчину, потерявшего семью в пожаре, в «пиаре на горе», сообщает Deita.ru.

Когда к собравшимся вышел Цивилев, его немногословные ответы не устроили жителей Кемерово.

«Почему нет губернатора?» — скандировала толпа.

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На трибуну к чиновнику вышел один из участников митинга Игорь Востриков, у которого в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибла семья.

«К народу относятся как к скоту» — высказался мужчина.

При этом чиновник заявил в ответ: «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?»

В ответ мужчина заявил, что у него погибла семья — сестра Алена, жена Елена и трое детей — семи, пяти и двух лет.

Ранее сообщалось, что на стихийном митинге в Кемерово потребовали отставки властей региона.