СК попросил очевидцев пожара в Кемерове рассказать о случившемся

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Следственный Комитет попросил детей и их родителей, которые в момент возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове находились в игровой комнате с мягкими кубиками, рассказать о случившемся. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

«Уважаемые родители, возможно именно свидетельства вашего ребенка помогут восстановить картину преступления и выяснить истинную причину возникновения пожара», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Кемерово прибыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.