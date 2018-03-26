Туск на русском языке выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Глава Евросовет Дональд Туск в твиттере на русском языке выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
«Мы, Европейцы, скорбим вместе с российским народом о жертвах трагического пожара в городе Кемерово. Наши мысли и сердца с вами!», — написал Туск.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.
Сегодня мы,Европейцы, скорбим вместе с российским народом о жертвах трагического пожара в городе Кемерово, в Западной Сибири. Наши мысли и сердца с вами!— Donald Tusk (@eucopresident) 26 марта 2018 г.