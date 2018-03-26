Госпогранслужба Украины задержала судно из России

В Азовском море госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под флагом России. Об этом сообщается на официально сайте ведомства.

Как отмечается, на борту якобы судна-нарушителя «Норд» находился экипаж из 10 человек. Судно зарегистрировано в Крыму, а члены команды имеют полученные в Керчи российские паспорта. В настоящий момент судно и команды направлены в порт Бердянска, где будут проводится дальнейшие проверочные действия.

Ранее на Украине арестовали побывавшее в портах Крыма судно из Херсона.