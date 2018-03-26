Генпрокуратура проверит все развлекательные центры после пожара в Кемерово

__is_photorep_included11695765: 1

Первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман поручил организовать проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

В связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, Буксман поручил региональным прокурорам совместно с МЧС провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности. Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения.

Реклама

В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять меры реагирования, устранив нарушения.

Отмечается, что поручение направлено в прокуратуры во всех регионах страны.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара в кемеровском ТЦ превысило 60. Пожар произошел 25 марта.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о событиях в Кемерово.