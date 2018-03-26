Скворцова: для опознания жертв пожара в Кемерово понадобится генетическая экспертиза

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что для опознания погибших в результате пожара в Кемерово будет необходима генетическая экспертиза, сообщает РИА «Новости».

«По внешним признакам не удастся всех опознать, понадобится генетическая экспертиза. Она будет развернута на площадях морга, здесь в Кемеровской области», — заявила Скворцова.

Ранее Скворцова рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово.