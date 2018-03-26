СМИ: в день отравления Скрипали отключали GPS на телефонах

В британском Солсбери в день инцидента отравленные экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на четыре часа отключали GPS на своих телефонах. Об этом сообщает The Times со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что такая мера могла понадобится Скрипалям для того, чтобы побывать на тайной встрече. Полицейские Скотленд-Ярдf эти сведения никак не прокомментировали.

Ранее СМИ сообщили, что у Сергея Скрипаля была близкая подруга, но она слишком напугана, чтобы рассказать о последних днях перед отравлением.