По делу о пожаре в Кемерово задержали четырех человек

__is_photorep_included11695153: 1

Следователи задержали и допросили четырех человек по делу о пожаре в кемеровском ТЦ. Об этом сообщает Следственный комитет России в телеграм-канале.

«В рамках уголовного дела задержаны и допрошены 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр», — сообщает ведомство.

Реклама

По данным СК, подтверждена гибель 39 человек. При этом ранее МЧС сообщало о 48 погибших.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара.