Семьи жертв пожара в Кемерово получат по миллиону рублей

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Власти выделят по 1 млн руб. семьям погибших в результате крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом заявил губернатор области Аман Тулеев, передает РИА «Новости».

«Каждой семье, где есть погибший, к сожалению, по миллиону рублей. Если это два, не дай бог, то значит 2 миллиона рублей. Это решение, я вам докладываю, принято», — сказал Тулеев.

По официальным данным, в результате пожара погибли 37 человек, еще 45 признаны пострадавшими.