Пожар в ТЦ в Кемерово потушен

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Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой региональное управление МЧС.

«Объявлена ликвидация пожара в торговом центре, но работы продолжаются: идет проливка здания и разбор завалов», — сообщили в ведомстве,

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По словам представителя главка, в ликвидации последствий возгорания участвуют более 300 человек и свыше 100 единиц техники.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в ТЦ.

Днем в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним данным, в результате инцидента погибли 37 человек.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию происшествия.