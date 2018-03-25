В Карачаево-Черкесскии объявили исключительную лавинную опасность

В горах Карачаево-Черкесской Республики вероятен сход снежных лавин, сообщили на сайте Главного управления МЧС по региону.

«С 24 марта до 18.00 26 марта 2018 г. в горах Карачаево-Черкесской Республики ожидается исключительная лавиноопасность, существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий», — сообщается в заявлении ведомства.

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В сообщении предупредили, что если вы попали в зону схода лавины, то следует бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути. Если скрыться от лавины не получается, то рекомендуется укрыться под скалой или стволом большого дерева. В случае, если вас захлестнуло лавиной, то необходимо делать широкие движения, чтобы удержаться на поверхности снежного потока.

Ранее МЧС предупреждало о лавинной опасности на Сахалине.