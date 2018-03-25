В Волоколамске опять жалуются на «нереальную вонь» с полигона «Ядрово»

Жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах с полигона «Ядрово», об этом они пишут в своей группе «Вконтакте».

«Снова вонь в городе стоит нереальная. И как же работают эти «пушки» и новая технология на полигоне?», — спросил один из жителей города.

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Ранее сообщалось, что с неприятным запахом с полигона помогут правиться аэрозольные пушки — это решение власти называли временной мерой до того, как над полигоном построят специальный купол.

Также ранее в Кремле заявили, что проблема свалок в Подмосковье «очень-очень сложная».