Названо количество сэкономленного электричества от «Часа Земли» в Москве

В столице сэкономили около 28,5 мегаватт-часов электроэнергии во время всемирной акции «Час Земли», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

«В рамках акции «Час Земли» было сэкономлено почти 28,5 МВт/ч электроэнергии. Силами специалистов комплекса городского хозяйства Москвы на час был отключена художественная подсветка на 1900 знаковых московских зданиях и объектах, включая Московский Кремль, сталинские высотки, храм Христа Спасителя, Большой театр, здание Госдумы и Совета Федерации», — сообщили в пресс-службе.

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Руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев отметил, что за все время проведения акции в России на подсветке удалось сэкономить 113 мегаватт-часов электроэнергии.

«Для сравнения: это суточное потребление среднего российского города», — подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что в Москве погасили подсветку Кремля в рамках акции «Час Земли».

«Час Земли» — глобальная экологическая акция, проводящаяся Всемирным фондом дикой природы (WWF) для привлечения внимания к климатическим проблемам. Участники акции в одно и то же время на час выключают в домах свет и электроприборах, а на крупных зданиях гасят внешнюю подсветку.