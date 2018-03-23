Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко арестовали на два месяца. Прямую трансляцию заседания вел телеканал «112 Украина».

Савченко пробудет под стражей до 20 мая 2018 года без возможности освобождения под залог. Нардеп подозревается в подготовке теракта в здании Рады.

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При этом суд заявил, что улик для того, чтобы признать Савченко виновной в подготовке госпереворота, недостаточно.

Ранее сообщалось, что Савченко в суде заявила о пренебрежении к президенту Украины Петру Порошенко и Раде.