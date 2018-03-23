Главу Волоколамского района отправили в отставку

Губернатор Московской области Андрей Воробьев с супругой Людмилой (в центре) Михаил Почуев/ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора.

«23 марта Губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что должность займет глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

Ранее в Кремле назвали проблему свалок в Подмосковье «очень-очень сложной».