Стали известны требования захватившего заложников во Франции

Мужчина, захвативший заложников во Франции, потребовал освободить Салаха Абдеслама, главного фигуранта по делу о теракте, совершенном в ноябре 2015 года, сообщает BFM TV со ссылкой на источник.

Отмечается, что захвативший заложников злоумышленник был ранее известен французской разведке.

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Ранее во Франции сообщили о погибших в ходе захвата заложников.

13 ноября 2015 года в Париже исламистскими боевиками была совершена серия террористических атак, в результате которых погибли 130 человек. В марте 2018 года Абдеслам впервые заговорил в суде.