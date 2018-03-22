Отца полковника Захарченко перевели под домашний арест

Отца полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого в растрате банковских средств, перевели под домашний арест, передает РИА «Новости».

«Ходатайство следователя удовлетворить, изменить меру пресечения в отношении обвиняемого Захарченко», — заявила судья Наталия Дударь.

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Отмечается, что Басманный суд разрешил ему совершать две прогулки, но запретил контактировать с соучастниками преступления, делать телефонные звонки и пользоваться интернетом. Под домашним арестом обвиняемый останется до 30 марта.

Ранее сообщалось, что в СК запретили общаться с прессой адвокату полковника Захарченко.