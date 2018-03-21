Воробьев: нужно отправить максимальное количество детей из Волоколамска на отдых

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо отправить на отдых максимальное количество детей из Волоколамска, сообщает РИА «Новости».

«Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей. Сейчас с главным врачом и специалистами из МОНИКИ прислали специальную бригаду, посмотрим, и врачи сделают заключение, дадут рекомендации, которым мы будем следовать», — сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проверит выброс ядовитого газа на мусорном полигоне «Ядрово». Выброс произошел в ночь на 21 марта, в результате четыре школьника были госпитализированы.