Девочка-подросток открыла стрельбу по ученикам в курганской школе

В одной из школ курганского города Шадринска 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета, в результате которой пострадали учащиеся учебного заведения. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на управление МВД по области.

«По предварительной информации, синяки и ссадины получили семь учащихся. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Ярославле правоохранительные органы начали проверку после получения сообщения о том, что 15-летний подросток пронес в одну из школ города пневматический пистолет и сделал из него несколько выстрелов.