Разработчик «Новичка» объяснил, почему британцы не дают России образцы вещества

Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк рассказал, что британские специалисты могли сами отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и объяснил, почему Великобритания отказывается сотрудничать с Россией по делу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, нетрудно определить, каким именно веществом был отравлен Скрипаль.

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«Конечно, все можно определить. И совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери. Либо какие-то вещи на кладбище», — сказал Ринк.

Он также отметил, что технология создания «Новичка» для профессионалов является общедоступной.

«Почему британцы не дают образец Москве? Потому что как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Это своеобразный «почерк». Сразу выяснится, что это не российская технология», — добавил Ринк.

Ринк подчеркнул, что о непричастности российской стороны свидетельствует тот факт, что все пострадавшие в результате инцидента пока живы.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что России нечего рассказать о производстве вещества «Новичок», которым, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь в английском городе Солсбери.