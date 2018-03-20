Представитель Порошенко пообещала показать в Раде «шокирующее видео» с Савченко

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко пообещала на заседании в четверг обнародовать «шокирующее видео» с нардепом Надеждой Савченко. Об этом сообщается на сайте фракции «Блок Петра Порошенко».

В четверг Рада рассмотрит представление генпрокуратуры Украины о привлечении Савченко к уголовной ответственности, ее задержании и аресте.

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«Фракция БПП будет голосовать за все три позиции — снятие [депутатской] неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество», — заявила Луценко.

Ранее в Госохране Киева прокомментировали сообщения о том, что Савченко пришла на заседание Рады с гранатами.