Папа Римский назвал проституцию пыткой

Папа Римский Франциск в своей проповеди назвал проституцию пыткой в отношении женщин, сообщает NBC News.

В ходе проповеди в понедельник Франциск попросил прощения для всех христиан, которые платят за секс. Он отметил, что люди, которые часто обращаются к проституткам, являются преступниками с «больной психикой».

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«Это не любовь, это пытка для женщины. Не будем путать термины», — добавил Франциск.

Ранее Папа Римский объявил о возврате комиссии по борьбе с домогательствами.