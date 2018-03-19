В Москве на неделю закроют несколько станций фиолетовой ветки метро

В Москве почти на неделю закроют несколько станций «Таганско-Краснопресненской» линии метро, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя метрополитена.

«С 24 по 30 марта включительно будут временно закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии: «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект». В этот период поезда будут курсировать от станции «Планерная» до станции «Выхино» и обратно», — говорится в сообщении.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу 31 марта в 5.30.