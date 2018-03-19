Жители Волгоградской области высказались за смену часового пояса

Жители Волгоградской области приняли участие в референдуме о смене часового пояса, при этом 58% респондентов высказалась за перевод времени в регионе на час вперед. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя областного избиркома.

«После обработки 99% протоколов результаты следующие: 58,82% проголосовавших выбрали позицию «Да», предусматривающую переход на московское время плюс 1 час, 40,17% проголосовавших выбрали позицию «Нет», предусматривающую сохранение московского времени», — говорится в заявлении.

В 2016 году депутаты думы Томской области не поддержали инициативу, внесенную в Госдуму, о разделении региона на два часовых пояса.