Наследный принц Саудовской Аравии предложил уравнять зарплаты мужчин и женщин

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Салман заявил, что власти страны планируют уравнять зарплаты мужчин и женщин. Об этом он рассказал в интервью CBS.

«Мы работаем над инициативой, которая будет запущена в ближайшем будущем и будет направлена на то, чтобы разработать нормы, гарантирующие равную оплату труда для мужчин и женщин», — сказал Мохаммед Бин Салман.

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Также принц отметил, что считает женщин и мужчин равными.

Ранее сообщалось, что сотрудницы «Би-би-си» осудили низкую оплачиваемость труда по сравнению с мужчинами.