Умер глава Росгвардии по Подмосковью

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Василий Глотов скончался на 58-м году жизни, сообщается на сайте ведомства.

«Руководство Росгвардии, командование Центрального округа войск национальной гвардии, сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии по Московской области, а также Совет ветеранов Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка с глубоким прискорбием сообщают, что 18 марта на 58-ом году скоропостижно скончался начальник Главного управления Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Глотов Василий Анатольевич», — говорится в сообщении.

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За 38 лет службы Василий Анатольевич прошел путь от сержанта патрульно-постовой службы до генерал-майора полиции.

Он награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», многими ведомственными наградами.