Жительница Ростова проголосовала в 93-й день рождения и получила шарики

Жительница Ростова-на-Дону Евдокия Петровская проголосовала на выборах президента России в свой 93-й день рождения, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя участковой избирательной комиссии 1768 Лилию Сорокину.

«Так получилось, что ее день рождения совпал с выборами президента страны. Поэтому, чтобы поздравить ее и предоставить возможность проголосовать, к ней пришли группа голосования на дому, а также председатель территориальной избирательной комиссии», — сказала она.

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Имениннице подарили букет цветов и воздушные шары.

Ранее самый пожилой житель России, 122-летний Аппаз Илиев, проголосовал на выборах президента России в Ингушетии.