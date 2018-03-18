Самый пожилой житель России проголосовал на выборах в Ингушетии
Самый пожилой житель России, 122-летний Аппаз Илиев, проголосовал на выборах президента России в Ингушетии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
«Житель высокогорного селения Гули Джейрахского района Аппаз Илиев, которому 1 марта исполнилось 122 года, принял участие в выборах президента России. Он проголосовал на дому, куда к нему приехали члены участковой избирательной комиссии», — сообщил представитель администрации.
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Ранее сообщалось, что на выборах в Ленобласти проголосовал человек-ракета.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента.
Самый пожилой россиянин в возрасте 122 лет Аппаз Илиев проголосовал на выборахhttps://t.co/N8NNqvkMBB pic.twitter.com/AYn9S9uAfr— РИА Новости (@rianru) 18 марта 2018 г.