Самый пожилой житель России проголосовал на выборах в Ингушетии

Самый пожилой житель России, 122-летний Аппаз Илиев, проголосовал на выборах президента России в Ингушетии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Житель высокогорного селения Гули Джейрахского района Аппаз Илиев, которому 1 марта исполнилось 122 года, принял участие в выборах президента России. Он проголосовал на дому, куда к нему приехали члены участковой избирательной комиссии», — сообщил представитель администрации.

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Ранее сообщалось, что на выборах в Ленобласти проголосовал человек-ракета.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента.