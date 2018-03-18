В Нижегородской области избиратель прилетел голосовать на дельтаплане

Один из жителей деревни Елизарьево Дивеевского района Нижегородской области прилетел на избирательный участок на дельтаплане, рассказали в Ситуационном центре областной Общественной палаты, передает РИА «Новости».

«Из Дивеево вылетел, в поселке Сельхозтехника Арзамасского района приземлился и отправился голосовать», — рассказал руководитель центра Евгений Семенов.

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Он также сообщил, что дельтапланерист Александр Вихорев предварительно написал заявление с просьбой включить его в список избирателей не по место официальной регистрации.

Ранее сообщалось, что на выборах в Ленобласти проголосовал человек-ракета.

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