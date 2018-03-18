СМИ: в Иране арестовали бывшего вице-президента

Gregorio Borgia/AP

Силы безопасности Ирана арестовали бывшего вице-президента республики Эсфандияра Рахима Машаи, близкого союзника экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада, передает агентство IRNA.

Как отмечается, против Машаи открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны.

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По данным полиции, Машаи уничтожил вердикт о тюремном заключении другого сторонника экс-президента Хамида Багаи.

Ранее СМИ сообщили, что власти Ирана арестовали экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада.