СМИ: в Иране арестовали бывшего вице-президента
Силы безопасности Ирана арестовали бывшего вице-президента республики Эсфандияра Рахима Машаи, близкого союзника экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада, передает агентство IRNA.
Как отмечается, против Машаи открыто дело о ведении пропаганды против политической элиты страны.
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По данным полиции, Машаи уничтожил вердикт о тюремном заключении другого сторонника экс-президента Хамида Багаи.
Ранее СМИ сообщили, что власти Ирана арестовали экс-президента страны Махмуда Ахмадинежада.