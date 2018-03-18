В Германии призвали отказаться от поспешных шагов в деле Скрипаля

Глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле призвал сохранять благоразумие в ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишет Der Tagesspiegel.

«Дело Скрипаля» — трагическая история, ее необходимо полностью расследовать. Пока мы находимся в области спекуляций, поспешные суждения не помогут», — сказал Бюхеле.

Реклама

При этом, по его словам, в данном расследовании «нельзя разрывать нить диалога» с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийская кампания Великобритании — часть огромного спектакля, дестабилизирующего международную обстановку.