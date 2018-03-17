СМИ раскрыли новую версию смерти мужа шпионки Анны Чапман

Муж российской шпионки Анны Чапман умер в Великобритании не естественной смертью, пишет Daily Mail.

По данным свидетельства о смерти Алекса Чапмана, он умер в возрасте 36 лет от передозировки наркотиками в мае 2015 года.

До этого его семья сообщала, что он умер «естественной смертью».

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Анна Чапман (Кущенко) вышла замуж за британского подданного Алекса Чапмана в 2002 году.

Летом 2010 года после задержания Чапман и ее коллеги предстали перед нью-йоркским судом и признались, что вели разведывательную деятельность в пользу России в Великобритании и США, после чего Москва и Вашингтон обменялись заключенными шпионами.

Издание отмечает, что в ходе того же обмена экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отправлен в Британию.