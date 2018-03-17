Рассыпавшиеся в Якутске слитки доставили в Красноярск

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Слитки из сплава драгоценных металлов, выпавшие при взлете самолета в аэропорту Якутска, доставлены на ОАО «Красцветмет» в Красноярске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в предприятии.

«Партия серебряно-золотых слитков с преобладанием серебра прибыла на предприятие в полном объеме», — сказал источник.

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В предприятии также отметили, что слитки будут подвергнуты аффинажным операциям для получения чистого сплава.

В четверг 15 марта при взлете грузового самолета Ан-12 сорвало левую створку грузового люка, из которого выпали слитки. Экипаж принял решение вернуться в Якутск.

Ранее сообщалось, что в Якутске собрали все обломки самолета, из которого выпали золотые слитки.