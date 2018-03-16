Москалькова попросила ООН и ОБСЕ помочь россиянам проголосовать на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что направила письма в ООН, ОБСЕ и Совет Европы с просьбой обеспечить россиянам, находящимся на Украине, возможность проголосовать на президентских выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Настоятельно прошу вас вмешаться в эту ситуацию и побудить украинские власти обеспечить избирательные права российских граждан на территории страны», — говорится в письме.

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Москалькова также отметила, что решение МВД Украины не допустить россиян на выборы является «вопиющим нарушением норм международного права».

Ранее в СММ ОБСЕ подтвердили, что будут наблюдать за диппредставительствами России на Украине в день выборов.