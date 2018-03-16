В Грузии из-за аварии с горнолыжным подъемником пострадали более 10 человек

В результате повреждения канатной дороги в грузинском Гудаури подъемник поехал в обратную сторону, пострадали более десяти человек. Об этом сообщает Imedinews.

Отмечается, что двое из пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу Тбилиси. Причиной аварии стало отключение питания из-за падения напряжения, что привело к нарушению работы подъемника.

Ранее в центре Тбилиси на улице Бараташвили с фасадной части высокого здания выпала стеклянная панель прямо на прохожих.