В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ

Депутат Государственной думы Борис Чернышов, заявил о решении внести в нижнюю палату парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщает RT.

«Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определённому набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену. Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы», — сказал Чернышов.

В 2017 году Рособрнадзор придумал, как найти виновников утечек ЕГЭ.