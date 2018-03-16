В США казнили известного серийного убийцу

Американский серийный убийца Карлтон Гэри, известный как «чулочный душитель», был казнен в штате Джорджия, сообщает телеканал WRBL.

Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции.

Гэри был приговорен к смертной казни в 1986 году за изнасилование и убийство пожилых женщин.

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Отмечается, что он отказался от последнего ужина.

В декабре серийный убийца Чарльз Мэнсон умер в тюрьме в США в возрасте 83 лет из-за остановки сердца и осложнений метастатического рака толстой кишки.

Мэнсон, глава «коммуны» убийц «Семья», был осужден на пожизненное заключение за убийство своего приятеля Гэри Хинмена летом 1969 года. В августе того же года участники группировки Мэнсона убили супругу режиссера Романа Полански Шерон Тэйт, находившуюся в тот момент на восьмом месяце беременности.