В Мадриде начались беспорядки после гибели уличного торговца

В Мадриде начались массовые беспорядки после гибели уроженца Африки, работавшего уличным торговцем, передает Pais.

По данным издания, мужчина умер на улице от сердечной недостаточности, однако очевидцы заявили, что смерть наступила после разгона полицейскими местных уличных торговцев.

Протестующие вышли на улицы с лозунгами, обвиняющими местную полицию в убийстве, после чего начали громить отделения банков и поджигать полицейские машины.