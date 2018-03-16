В МВД назвали сумму ущерба от коррупции в 2017 году

Ущерб от преступлений коррупционной направленности в 2017 году составил 177,5 млрд рублей. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал начальник антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко.

«В общей сложности в прошлом году сотрудникам нашей службы удалось выявить более 70 тыс. преступлений экономической и коррупционной направленности, около 45 тыс. из них расследованы, к уголовной ответственности привлечено около 26 тыс. человек. Общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 млрд рублей, 100,5 млрд удалось вернуть», — сказал он.

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К уголовной ответственности были привлечены 1746 человек.

В декабре ООН подсчитала ежегодный объем взяток в мире.