Сейм Латвии отказался признавать день легионера СС праздником

Сейм Латвии отказался от предложения национального объединения «Все — Латвии» отмечать так называемый день легионеров Ваффен СС, как официальный день памяти латышских воинов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, законопроект поддержал 21 депутат, против выступили 25 парламентариев, а 31 политик воздержался.

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Ранее лидер партии «Все — Латвии», входящей в состав правительства страны, Райвис Дзинтарс предложил отмечать так называемый день легионеров Ваффен СС, как официальный день памяти латышских воинов.

Он также отметил, что страна «не должна стыдиться чествовать борцов за свободу Латвии».