Появилось видео собирающих золото из самолета жителей Якутска
Очевидцы сняли на видео жителей Якутска, собирающих золото из самолета.
Ранее в Якутске во время взлета грузового самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус» ветер сорвал створку грузового люка и по летному полю рассыпались золотые слитки.
Как сообщает Vesti.Ru, местные жители активно прочесывают местность в поисках «небесных даров».
В настоящее время собраны 172 слитка, принадлежащих Чукотской горно-геологической компании. Сколько всего золота выпало из самолета не уточняется.