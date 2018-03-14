Поляки вызвали полицию из-за крика «Слава Украине»

В Люблинском воеводстве Польши местные жители вызвали полицию после того, как украинский политик произнес со сцены приветствие «Слава Украине», сообщает РИА «Новости».

Во время выступления на мероприятиях в память украинцев, убитых польской Армией Крайовой в 1944 году, первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик произнес «Слава Украине», после чего поляки вызвали полицию.

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Полицейские записали паспортные данные политика и уехали.

Ранее сообщалось, что в Польше вступил в силу закон о запрете «бандеровской идеологии».